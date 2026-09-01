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42 மணி நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி! ஏசஸ் விவோபுக் 15 மடிக்கணினி அறிமுகம்!

ஏசஸ் நிறுவனத்தில் புதிதாக விவோபுக் 15 மடிக்கணினி அறிமுகமாகியுள்ளது குறித்து...

ASUS Vivobook 15 Thin Light Laptop

விவோபுக் 15 - படம் / நன்றி - ஏசஸ்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 3:56 pm IST

ஏசஸ் நிறுவனத்தில் புதிதாக விவோபுக் 15 மடிக்கணினி புதிதாக அறிமுகமாகியுள்ளது. ராணுவ தர சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டு இதன் வடிவமைப்பின் பாதுகாப்புத் தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தைவானை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஏசஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் இந்திய சந்தையில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

தற்போது புதிதாக ஏசஸ் விவோபுக் 15 என்ற மிகவும் மெலிதான மற்றும் எடைக்குறைவான மடிக்கணினியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இதன் விலை ரூ. 73,990 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் 30% தள்ளுபடியுடன் ரூ. 52,050க்கு விற்பனையாகிறது.

சிறப்பம்சங்கள்

  • ஏசஸ் விவோபுக் 15 மடிக்கணினி 15.6 அங்குல முழு எச்.சி. திரை உடையது.

  • ஏர்கோ சென்ஸ் டிராக்பேட் (சிறப்பு மவுஸ்பேட்) இடம்பெற்றுள்ளது.

  • வின்டோஸ் 11 ஹோம் இயங்குதளம் உடையது.

  • மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஹோம் 2024, மைக்ரோசாஃப் 365 பேசிக் கொண்டது

  • அடோப் கிரியேட்டிவ் கிளவுட் மற்றும் மெக்காபி பாதுகாப்பு மென்பொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • கருப்பு மற்றும் சில்வர் நிறங்களில் கிடைக்கின்றன.

  • முன்புறம் 720p HD கேமரா உள்ளது.

  • பேட்டரி திறன் 42 மணி நேரம் நீடிக்கும் என ஏசஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

Summary

ASUS Vivobook 15 Thin Light Laptop with Intel Graphics

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