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‘ஆக்மா’ தலைவராக பிரேக்ஸ் இந்தியாவின் ஸ்ரீராம் விஜி நியமனம்

இந்திய ஆட்டோமொபைல் உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பாளா்கள் சங்கத்தின் (ஆக்மா) புதிய தலைவராக பிரேக்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் ஸ்ரீராம் விஜி (படம்), 2026-27-ஆம் ஆண்டு காலக்கட்டத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:49 am IST

இந்திய ஆட்டோமொபைல் உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பாளா்கள் சங்கத்தின் (ஆக்மா) புதிய தலைவராக பிரேக்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் ஸ்ரீராம் விஜி (படம்), 2026-27-ஆம் ஆண்டு காலக்கட்டத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

மேலும், ஆனந்த் குழுமம் மற்றும் கேப்ரியல் இந்தியா நிறுவனங்களின் செயல் தலைவா் அஞ்சலி சிங், அடுத்த தலைவராக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

இது தொடா்பாக ஆக்மாவின் பொது இயக்குநா் வின்னி மேத்தா கூறுகையில், ‘புவிசாா் அரசியலில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் வேகமாக மாறிவரும் வாகனத் துறைக்கு மத்தியில், இவா்களின் தொழில் அனுபவமும்; தொலைநோக்குப் பாா்வையும் அமைப்பைச் சிறப்பாக வழிநடத்தும்.

அரசு மற்றும் தொழில் கூட்டாளிகளுடனான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துதல், விநியோகச் சங்கிலியைப் பல்வகைப்படுத்துதல், அத்தியாவசிய மூலப்பொருள்கள் எளிதில் கிடைப்பதை உறுதி செய்தல் மற்றும் சா்வதேச அளவில் இந்தியாவின் போட்டித்திறனை அதிகரிப்பதில் இவா்களின் தலைமை முக்கியப் பங்காற்றும்’ என்றாா்.

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