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சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள், நிஃப்டி 300 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி!

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாவது பற்றி...

stock market

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகம் - கோப்புப்படம்

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இந்திய பங்குச்சந்தை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று காலை சரிவுடன் தொடங்கி வர்த்தகமாகி வருகின்றன.

ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பது மற்றும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது தொடர்பான ஈரானின் முன்மொழிவுகளை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிராகரித்தார்.

இந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று இந்திய பங்குச்சந்தை எதிர்மறையாகத் தொடங்கியுள்ளது. திங்கள்கிழமை காலை வர்த்தகம் தொடங்கியவுடன், மும்பை பங்குச் சந்தைக் குறியீடான சென்செக்ஸ் 851.82 புள்ளிகள் (1.15%) சரிந்து 73,043.92 ஆகவும், தேசிய பங்குச் சந்தைக் குறியீடான நிஃப்டி 277.55 புள்ளிகள் (1.20%) சரிந்து 22,863.05 ஆகவும் வர்த்தகமானது.

காலை 10.45 மணி நிலவரப்படி, சென்செக்ஸ் 1,016.22 புள்ளிகள் சரிந்து 72,879.52 ஆகவும், நிஃப்டி 313.95 புள்ளிகள் சரிந்து 22,826.55 ஆகவும் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

தற்போது சென்செக்ஸ் பட்டியலில் டாடா ஸ்டீஸை தவிர, மற்ற 29 பங்குகளும் சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. நிஃப்டியைப் பொறுத்தவரை வங்கி, மிட்கேப், ஆட்டோ, ஸ்மால்கேப், ஐடி உள்ளிட்ட துறைகள் சரிவைக் கண்டுள்ளன.

Summary

Sensex falls 1,000 points, Nifty drops 300 points!

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