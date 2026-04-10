இந்தியாவில் உள்ள உயிர்க்கோள காப்பகங்கள் (Biosphere Reserves) என்பது UNESCO (ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பு) மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவை. இவை இயற்கை மற்றும் கலாச்சார நிலப்பரப்புகளின் பிரதிநிதித்துவமான பகுதிகளை பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பகுதிகள் பரந்த நிலப்பரப்பு, கடலோர பகுதிகள், கடல் சூழல்கள் அல்லது இவற்றின் கலவையைக் கொண்டிருக்கலாம். இவை தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சூழலியல் அமைப்புகளின் பல்வகைத் தன்மையை பாதுகாத்து பராமரிப்பதோடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் இணைந்த பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கின்றன.
இந்தியா வளமான இயற்கை பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட நாடாகும்; பல்வேறு சூழலியல் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த உயிரியல் பல்வகைத் தன்மையை பாதுகாக்கவும், நிலைத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், நாடு 18 உயிர்க்கோள காப்பகங்களை நிறுவியுள்ளது. இவற்றில் பல, UNESCO-ன் மனிதன் மற்றும் உயிர்மண்டலம் (Man and Biosphere - MAB) திட்டத்தின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன; இது அவற்றின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்தக் காப்பகங்கள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை மட்டுமல்லாமல், பல்வகை சூழலியல் அமைப்புகளையும் மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாக்கின்றன.
இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிர்க்கோள காப்பகங்கள் பின்வருமாறு,
1. Nilgiri - Tamil Nadu, Karnataka, Kerala
2. Nanda Devi - Uttarakhand
3. Nokrek - Meghalaya
4. Gulf of Mannar - Tamil Nadu
5. Sundarbans - West Bengal
6. Manas - Assam
7. Great Nicobar - Andaman & Nicobar
8. Simlipal - Odisha
9. Dihang-Dibang - Arunachal Pradesh
10. Dibru-Saikhowa - Assam
11. Pachmarhi - Madhya Pradesh
12. Khangchendzonga - Sikkim
13. Agasthyamalai - Kerala, Tamil Nadu
14. Achanakmar-Amarkantak - Madhya Pradesh, Chhattisgarh
15. Great Rann of Kutch - Gujarat
16. Cold Desert - Himachal Pradesh
17. Seshachalam Hills - Andhra Pradesh
18. Panna - Madhya Pradesh
Summary
Regarding Biosphere Reserves in India...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை