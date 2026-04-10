இந்தியாவில் உள்ள உயிர்க்கோள காப்பகங்கள்!

இந்தியாவில் உள்ள உயிர்க்கோள காப்பகங்கள் குறித்து...

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 12:12 pm

இந்தியாவில் உள்ள உயிர்க்கோள காப்பகங்கள் (Biosphere Reserves) என்பது UNESCO (ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பு) மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவை. இவை இயற்கை மற்றும் கலாச்சார நிலப்பரப்புகளின் பிரதிநிதித்துவமான பகுதிகளை பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பகுதிகள் பரந்த நிலப்பரப்பு, கடலோர பகுதிகள், கடல் சூழல்கள் அல்லது இவற்றின் கலவையைக் கொண்டிருக்கலாம். இவை தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சூழலியல் அமைப்புகளின் பல்வகைத் தன்மையை பாதுகாத்து பராமரிப்பதோடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் இணைந்த பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கின்றன.

இந்தியா வளமான இயற்கை பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட நாடாகும்; பல்வேறு சூழலியல் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த உயிரியல் பல்வகைத் தன்மையை பாதுகாக்கவும், நிலைத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், நாடு 18 உயிர்க்கோள காப்பகங்களை நிறுவியுள்ளது. இவற்றில் பல, UNESCO-ன் மனிதன் மற்றும் உயிர்மண்டலம் (Man and Biosphere - MAB) திட்டத்தின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன; இது அவற்றின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

இந்தக் காப்பகங்கள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை மட்டுமல்லாமல், பல்வகை சூழலியல் அமைப்புகளையும் மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாக்கின்றன.

இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிர்க்கோள காப்பகங்கள் பின்வருமாறு,

1. Nilgiri - Tamil Nadu, Karnataka, Kerala

2. Nanda Devi - Uttarakhand

3. Nokrek - Meghalaya

4. Gulf of Mannar - Tamil Nadu

5. Sundarbans - West Bengal

6. Manas - Assam

7. Great Nicobar - Andaman & Nicobar

8. Simlipal - Odisha

9. Dihang-Dibang - Arunachal Pradesh

10. Dibru-Saikhowa - Assam

11. Pachmarhi - Madhya Pradesh

12. Khangchendzonga - Sikkim

13. Agasthyamalai - Kerala, Tamil Nadu

14. Achanakmar-Amarkantak - Madhya Pradesh, Chhattisgarh

15. Great Rann of Kutch - Gujarat

16. Cold Desert - Himachal Pradesh

17. Seshachalam Hills - Andhra Pradesh

18. Panna - Madhya Pradesh

Summary

Regarding Biosphere Reserves in India...

திருச்சி மிளகுபாறையில் கே.என். நேரு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு!

தமிழ்நாட்டின் எல்லைச்சாமி யார்? ஆ. ராசா

இந்தித் திணிப்பை ஏற்கிறதா அதிமுக, என்டிஏ கூட்டணிக் கட்சிகள்? - முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் 4 டிகிரி வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்!

