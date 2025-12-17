சினிமா

ஜன நாயகன் 2வது பாடல் ப்ரோமோ!

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில், உருவாகி வரும் படம் ஜன நாயகன்.
சமீபத்தில் படத்தின் முதல் பாடலான 'தளபதி கச்சேரி' வெளியாகி அவரது ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் 2 வது பாடல் ப்ரோமோ இன்று வெளியானது.

விஜய்

