சினிமா
களம்காவல் டிரெய்லர் வெளியானது!
மம்மூட்டி நடித்துள்ள களம்காவல் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது.
மம்மூட்டி நடித்துள்ள 'களம்காவல்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது. கிரைம் திரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் காவல்துறைக்குச் சவால்விடும் கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்துள்ளார்.
சமீபபத்தில் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியான நிலையில் படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளனர். நவம்பர் 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது இந்த படம்.
