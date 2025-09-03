சினிமா

குமாரசம்பவம் டிரெய்லர்!

வெள்ளி திரையில் நாயகனாக களம் இறங்கியுள்ள குமரன் தங்கராஜன் நடிக்கும் குமாரசம்பவம் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது.
Summary

இப்படம் ஒரு ஃபீல் குட் காமெடி திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. இந்த திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 12-ம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

டிரெய்லர்

