லவ் ஓ லவ் டீசர்!

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Summary
தனுஷின் அக்கா மகனான பவிஷ் நாயகனாக நடித்த லவ் ஓ லவ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
லவ் ஓ லவ் ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், படத்தின் டீசர் வெளியானது.
இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான லவ் ஓ லவ் படத்தில் நாயகியாக நாகா துர்காவும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கே. எஸ். ரவிக்குமார், செல்வராகவன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
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