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சினிமா

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

தனுஷின் அக்கா மகனான பவிஷ் நாயகனாக நடித்த லவ் ஓ லவ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

Updated On :16 ஜூன் 2026, 10:02 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

தனுஷின் அக்கா மகனான பவிஷ் நாயகனாக நடித்த லவ் ஓ லவ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

லவ் ஓ லவ் ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், படத்தின் டீசர் வெளியானது.

இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான லவ் ஓ லவ் படத்தில் நாயகியாக நாகா துர்காவும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கே. எஸ். ரவிக்குமார், செல்வராகவன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

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