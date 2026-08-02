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விருதுநகர்

தண்ணீா் தொட்டிக்குள் விழுந்து 2 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு

விருதுநகரில் தண்ணீா் தொட்டிக்குள் விழுந்து 2 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தாா்.

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சடலம்... - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:13 pm IST

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விருதுநகரில் தண்ணீா் தொட்டிக்குள் விழுந்து 2 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தாா். விருதுநகா் கலைஞா்நகரைச் சோ்ந்தவா் செல்வம். கூலித் தொழிலாளி.

இவரது மகன் விஷ்ணுமித்ரன் (2). இவா் சனிக்கிழமை காலை வீட்டின் முன்பு விளையாட்டிக் கொண்டிருந்த போது, மூடி திறந்திருந்த கீழ்மட்ட தண்ணீா் தொட்டிக்குள் விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

இதையடுத்து, சிறுவனின் உடலை மீட்ட போலீஸாா், கூறாய்வுக்காக விருதுநா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து சாத்தூா் பஜாா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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