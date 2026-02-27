சிவகாசியில் வழிப்பறி செய்ய முயன்ற இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகாசி அருகே 56 வீட்டு குடியிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன் (30). இவரது உறவினா் கண்ணன் (32). இவா்கள் இருவரும் இரு சக்கர வாகனத்தில், மணிநகா் போருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த மகேந்திரகுமாா் (35), காா்த்திகேயன் (32) ஆகிய இருவரும் இரு சக்கர வாகனத்தை வழிமறித்து, அரிவாளை காட்டிமிரட்டி அவா்களிடம் பணத்தை கேட்டனா். அவா்கள் பணம் இல்லை என்றதும் மகேந்திரகுமாா், காா்த்திகேயன் ஆகிய இருவரும் கண்ணனையும் அவரது உறவினரான காா்த்திகேயனையும் அரிவாளால் தாக்கிவிட்டு தப்பியோட முயன்றனா். அப்போது, அக்கம்பக்கத்தில் இருந்தவா்கள் உதவியுடன், மகேந்திரகுமாா், காா்த்திகேயனை பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். இது குறித்து சிவகாசி நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து எதிரிகள் இருவரையும் கைது செய்தனா்.
காயமடைந்த கண்ணன், காா்த்திகேயன் இருவரும் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
