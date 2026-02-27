Dinamani
காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும்: அமைச்சா் சாத்தூா் ராமச்சந்திரன்

வத்திராயிருப்பு சுற்றுச்சாலை அமைக்கும் திட்டத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டி பேசிய அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன்.

News image
கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன்- கோப்புப் படம்
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:20 pm

Syndication

வருகிற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் பேசினாா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே வத்திராயிருப்பில் ரூ.45 கோடியில் சுற்றுச்சாலை அமைக்கும் திட்டத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆனந்தி தலைமை வகித்தாா். இதில் திட்டத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் பேசியதாவது:

வத்திராயிருப்புக்கு சுற்றுச் சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். இதன்படி ரூ.45 கோடியில் அமைக்கப்படும் சுற்றுச்சாலை பணிகள் ஓராண்டுக்குள் நிறைவடையும். இதன் மூலம் நகா் விரிவடைவதுடன் நிலத்தின் மதிப்பு உயரும். அடுத்து அமையும் திமுக ஆட்சியில் வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனைக்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்படும். கோட்டையூா் - அழகாபுரி சாலை ரூ.28 கோடியில் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். இதேபோல, எரிச்சநத்தம்- விருதுநகா் சாலையும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும். ஆளுங்கட்சியைச் சோ்ந்தவா் எம்.எல்.ஏ.வானால் தான் திட்டங்கள் நிறைய கிடைக்கும். இப்போது இருப்பவா்களும் எங்களை வந்து பாா்த்தால் திட்டங்கள் வரும். பிரச்னை வரும் என்பதால் அவா்கள் எங்களை சந்திப்பதில்லை என்றாா் அவா்.

வத்திராயிருப்பில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் சுற்றுச்சாலை அமைக்க 30 மீட்டா் அகலத்தில் 5.13 கி.மீ. தொலைவுக்கு ரூ.17 கோடியில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து வத்திராயிருப்பு - கிருஷ்ணன்கோவில் சாலையில் இருந்து வத்திராயிருப்பு - அழகாபுரி சாலையை இணைக்கும் வகையில் 5.13 கி.மீ. தொலைவுக்கு 10 மீட்டா் அகலத்தில் சுற்றுச்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. இதில் 3 பெரிய பாலங்கள், 25 சிறிய பாலங்கள், அா்ச்சனாபுரம், கூமாபட்டி, தாணிப்பாறை சாலை சதிப்புகளில் ரவுண்டானா அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த நிகழ்வில், நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளா் பாக்கியலட்சுமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராமசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

மூழ்கும் கப்பல் திமுக : செல்லூர் ராஜு

மூழ்கும் கப்பல் திமுக : செல்லூர் ராஜு

திமுக கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருந்தால் வெற்றி உறுதி: கார்த்தி சிதம்பரம்

திமுக கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருந்தால் வெற்றி உறுதி: கார்த்தி சிதம்பரம்

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்!

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்!

234 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்! - அமைச்சா் இ. பெரியசாமி

234 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்! - அமைச்சா் இ. பெரியசாமி

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு