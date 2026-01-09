விருதுநகர்
மாணவா்களுக்கு மடிக் கணினிகள் அளிப்பு
சாத்தூா் அரசு தொழில்பயிற்சி மையத்தில் மாணவா்களுக்கு மடிக் கணினிகள் வழங்கப்பட்டன.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூரில் அரசு தொழில்பயிற்சி மையத்தில் மடிக் கணினிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. சாத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.ஆா்.ஆா்.ரகுராமன் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு மாணவா்களுக்கு மடிக் கணினிகளை வழங்கினாா்.
இதில் திமுக ஒன்றியச் செயலா் நிா்மலா கடற்கரைராஜ், தொழில்பயிற்சி மையத்தின் முதல்வா் கிரிஸ்டோபா், ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டாா்.