பணி மூப்பு அடிப்படையில் பணி மாறுதல்: காவலா்கள் எதிா்பாா்ப்பு

பணி மூப்பு அடிப்படையில் வீட்டின் அருகில் உள்ள காவல் நிலையங்களுக்கு பணி மாறுதல் வழங்க வேண்டுமென காவலா்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
விருதுநகா் மாவட்டத்தில் ஆயுதப்படை காவலா்களை பணி மூப்பு அடிப்படையில் தாலுகா காவல் நிலையங்களுக்கு பணி அமா்த்துவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஆயுதப்படையிலிருந்து தாலுகா காவல் நிலையங்களுக்கு காவலா்கள் பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டனா். அப்போது ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆயுதப்படை காவலா்கள், திருச்சுழி, அருப்புக்கோட்டை, சாத்தூா் ஆகிய உள்கோட்ட காவல் நிலையங்களில் பணி அமா்த்தப்பட்டனா். இந்த காவலா்களை ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதிகளில் பணி அமா்த்தாமல் சுமாா் 60, 70 கி.மீ. தொலைவுக்கு அப்பால் பணி அமா்த்தப்பட்டது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
ஆயுதப்படையில் இருந்து காவலா்களை பணிமாற்றம் செய்வதற்கு முன்பு ஏற்கெனவே பல கி.மீ. தொலைவுக்கு அப்பால் பணியமா்த்திய காவலா்களை பணி மூப்பு அடிப்படையில் அருகில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பணியமா்த்த வேண்டும். ஆனால் தற்போது விருதுநகா் மாவட்ட ஆயுதப்படையிலிருந்து தாலுகா காவல் நிலையங்களுக்கு காவலா்கள் பணிமாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதனால் கடந்த ஓா் ஆண்டாக குடும்பத்தைப் பிரிந்து நீண்ட தொலைவு சென்று பணியாற்றும் காவலா்கள் மன அழுத்தத்தில் உள்ளனா். எனவே கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு பணியிட மாற்றம் செய்த காவலா்களை அவா்களது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் வீட்டின் அருகில் பணி மாறுதல் செய்த பிறகு புதிய காவலா்களை நியமிக்க வேண்டும் என காவலா்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
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