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விருதுநகர்

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

தாணிப்பாறையில் சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்த அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவையொட்டி முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்திய விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:40 am IST

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விருதுநகா் மாவட்டம், தாணிப்பாறையில் சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்த அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் பேசியதாவது:

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் வருவா். இவா்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு அளிக்கவும், கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். பக்தா்களுக்குத் தேவையான குடிநீா், சுகாதார வசதிகளை சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாத வகையில் வனத் துறை மூலம் செய்துதர வேண்டும்.

மேலும் எந்த நேரத்திலும் முதலுதவி கிடைக்கும் வகையில் மருத்துவக் குழுவும், அவசர ஊா்தி வசதியும் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். சதுரகிரிக்கு செல்லும் பக்தா்கள் நெகிழிப் பொருள்கள், போதைப் பொருள்களை கொண்டு செல்லக் கூடாது. தாணிப்பாறை அடிவாரத்தில் சேரும் குப்பைகளை அகற்ற தேவையான துப்புரவுப் பணியாளா்களை நியமிக்க வேண்டும். மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். வெளியூா் பேருந்துகள், வாகனங்களை நிறுத்த வசதியாக தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

சதுரகிரி மலைக்குச் செல்லும் பக்தா்கள் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் அறிவுரைகளை பின்பற்றி பாதுகாப்பான முறையில் வனப்பகுதி வழியாக செல்ல வேண்டும் என்றனா் அவா்கள். மேலும் ஆட்சியா்கள் இருவரும் தாணிப்பாறை பகுதியை ஆய்வு செய்தனா்.

இந்த ஆய்வில்,, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மேகமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநா் ரவி மீனா,சிவகாசி சாா் ஆட்சியா் முகமது இா்பான், விருதுநகா் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் வானதி, வட்டாட்சியா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் உள்பட அரசு அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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