விருதுநகா் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை அல் அமின் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் சனிகிழமை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சாா்பில் ஜமாத்தாா்கள், உலமாக்களுடன் அமைச்சா் ஷாஜகான் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சா் ஷாஜகான் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைத்திருப்பது நான் எதிா்பாராதது. மாவட்ட வாரியாக சிறுபான்மை மக்களை சந்தித்து அரசின் நலத்திட்டங்கள் கிடைக்கப் பெறுகிறதா என ஆய்வு செய்து வருகிறேன்.
பாசிச பாஜக ஆட்சி தமிழகத்தில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்த, கடந்த 1962 முதல் திமுகவின் தோழமைக் கட்சியாக இருந்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியை தரம் தாழ்ந்து விமா்சிப்பது நாகரிகமல்ல.
80 ஆண்டு காலம் இயக்கம் நடத்திவரும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்குக்கு ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு அளித்த இயக்கம் தவெக. அடுத்து வரும் தோ்தல்களிலும் தவெகவுடன் ஒற்றுமையுடன் பயணித்து வெற்றி பெறுவோம் எனத் தெரிவித்தாா்.