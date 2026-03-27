மயங்கி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சிவகாசி அருகே மயங்கி விழுந்த பட்டாசுத் தொழிலாளி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:25 pm
மதுரை மாவட்டம், டி.கல்லுப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா்
முருகன் (55). இவா் சிவகாசி அருகேயுள்ள அனுப்பன்குளம் கிராமத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் வேலைபாா்த்து வந்தாா். இவா் வியாழக்கிழமை பட்டாசு ஆலை முன் திடீரென மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து, அவா் சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். பின்னா், தீவிர சிகிச்சைக்காக விருதுநகா் அரசு மருத்துவனையில் சோ்க்கப்பட்டு, அங்கு அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சிவகாசி கிழக்குப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...