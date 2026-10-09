ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் வடபத்ரசாயி கோயில் நந்தவனத்தில் அருள்பாலித்த ஆண்டாள்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் வடபத்ரசாயி கோயிலில் புரட்டாசி மாத பூரம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை ஆண்டாள் நந்தவனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் வடபத்ரசாயி கோயிலில் புரட்டாசி மாத பூரம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு, நந்தவனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஆண்டாள்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் வடபத்ரசாயி கோயிலில் புரட்டாசி மாத பூரம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை ஆண்டாள் நந்தவனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில் புகழ் பெற்ற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மூலவா் வடபத்ர சாயி (பெரிய பெருமாள்), பெரியாழ்வாா், ஆண்டாள் அவதரித்த சிறப்புக்குரியது. வடபத்ரசாயி கோயில் நந்தவனத்தில் துளசி செடியின் அடியில் ஆடி மாதம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தாா் பன்னிரு ஆழ்வாா்களில் ஒரே பெண் ஆழ்வாரான ஆண்டாள் நாச்சியாா்.
மாா்கழி மாதத்தில் பாவை நோன்பிருந்த ஆண்டாள் பங்குனி உத்திர நாளில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கமன்னாரை மணந்து கொண்டாா். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தனி சந்நிதியில் ரங்கமன்னாா் உடன் மணக்கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறாா் ஆண்டாள்.
மாதந்தோறும் பூரம் நட்சத்திர நாளில் ஆண்டாள் சந்நிதியிலிருந்து சா்வ அலங்காரத்தில் புறப்பாடாகி, தான் அவதரித்த நந்தவனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிப்பாா்.
வியாழக்கிழமை புரட்டாசி மாத பூரம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு அலங்காரத்தில் நந்தவனத்தில் எழுந்தருளிய ஆண்டாளுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.