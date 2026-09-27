தென்திருப்பதி திருவண்ணாமலை ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்
திருவண்ணாமலை ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி பிரம்மோத்ஸவ விழாவில் இரண்டாவது வார சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள்
தென் திருப்பதி என அழைக்கப்படும் திருவண்ணாமலை ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி பிரம்மோத்ஸவ விழாவில் இரண்டாவது வார சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள திருவண்ணாமலையில் தென் திருப்பதி என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீநிவாச பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி பிரம்மோத்ஸவ விழா நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு இரண்டாவது வார சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, அதிகாலை 3 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டது.
பின்னா், ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாளுக்கு விஷேச திருமஞ்சனம், சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதனால், அதிகாலை 3 மணிக்கு முன்னதாகவே ஏராளமான பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனா். சுமாா் 3 மணி நேரம் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள திருவண்ணாமலை ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயிலில் சனிக்கிழமை தரிசனத்துக்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தா்கள்.
காலை 10.30 மணிக்கு ஆண்டாள் கோயிலிலிருந்து ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் புறப்பாடாகி திருவண்ணாமலைக்கு எழுந்தருளினாா். அங்கு உற்சவருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், விஷேச பூஜைகள் நடைபெற்றன.
மாலை 4 மணிக்கு ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி மலையை கிரிவலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பாலசுந்தரம் தலைமையில் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
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