புலம்பெயர் சமூகத்தில் புதிய தமிழர் அடையாளம் - 3: மொழி இல்லாமல் தமிழர்தன்மை தொடருமா?

மூன்றாம் தலைமுறை தமிழர்களின் அனுபவம் இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகும். அவர்கள் தமிழ் மொழியை முழுமையாகப் பேசாவிட்டாலும், தங்கள் குடும்ப வரலாறு, சமூக நினைவுகள், கலாசாரச் சின்னங்கள் வழியாக தமிழர்தன்மையுடன் தொடர்பைத் தக்க வைத்திருக்கலாம். அவர்களுக்குத் தமிழராக இருப்பது மொழியைக் காட்டிலும் மரபு, குடும்ப வரலாறு, சமூகச் சேர்ந்துணர்வு சார்ந்த அனுபவமாக இருக்கக்கூடும். இதனால், தமிழர்தன்மை மொழி மைய அடையாளத்திலிருந்து கலாசார, உணர்ச்சி மைய அடையாளமாக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
எண்ம உலகமும் இந்த எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இணையத்தின் மூலம் உலகின் எந்த மூலையிலும் வாழும் தமிழர்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது. தமிழ் இசை, திரைப்படம், இலக்கியம், சமூக விவாதங்கள், அரசியல் கருத்தாடல்கள் எல்லைகளைத் தாண்டிப் பரவுகின்றன. இதனால், புலம்பெயர் தமிழர்கள் தாயகத்திலிருந்து புவியியல் ரீதியாகத் தொலைவில் இருந்தாலும், கலாசார ரீதியாக முன்னெப்போதையும் விட நெருக்கமாக இருக்கின்றனர்.
இதன் விளைவாக, ஒரு புதிய உலகத் தமிழர் அடையாளம் உருவாகி வருகிறது. இந்த அடையாளம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் அடையாளம் அல்ல; அது பல நாடுகளில் வாழும் மக்களை இணைக்கும் உலகளாவிய கலாசார வலையமைப்பின் அடையாளமாகும். இதில் மொழி, இசை, நினைவுகள், சமூக நீதி, மனித உரிமைகள், கல்வி, உலகளாவிய குடிமை உணர்வு ஆகிய அனைத்தும் ஒன்றிணைகின்றன. எனவே, புலம்பெயர் சமூகங்களில் உருவாகும் புதிய தமிழர் அடையாளம் என்பது கடந்த காலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சி மட்டுமல்ல; அது எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் செயல்முறையாகவும் உள்ளது. இந்த அடையாளம் மரபுகளையும் மாற்றங்களையும், தாயக நினைவுகளையும் உலகமயமான அனுபவங்களையும், இன அடையாளத்தையும் குடியுரிமை உணர்வையும் ஒரே நேரத்தில் தாங்கிச் செல்கிறது. அது ஒரு நிலையான வடிவமல்ல; தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் சமூக நிகழ்வாகும்.
இறுதியாக, புதிய தமிழர் அடையாளம் குறித்து நாம் கூறக்கூடிய மிக முக்கியமான உண்மை என்னவென்றால், தமிழர் தன்மை அழிந்து கொண்டிருக்கவில்லை. அது எல்லைகளைத் தாண்டி புதிய அர்த்தங்களுடன் வாழ்கிறது. அது ஒரே நிலப்பரப்பின் சொத்து அல்ல; உலகின் பல பகுதிகளில் வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் அன்றாட அனுபவங்களால் தொடர்ந்து மறுவடிவமைக்கப்படும் ஓர் உயிருள்ள கலாசார அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. இந்த மாற்றம்தான் புலம்பெயர் காலத்தின் மிக முக்கியமான தமிழ்ச் சமூகச் சாதனையாகக் கருதப்படவேண்டும்.
புலம்பெயர் சமூகங்களில் உருவாகியுள்ள புதிய தமிழர் அடையாளம் குறித்துப் பேசும்போது, அது வெறுமனே கடந்த காலத்தின் நினைவுகளைப் பாதுகாக்கும் ஒரு முயற்சியாக மட்டுமே பார்க்கப்படக் கூடாது. மாறாக, அது எதிர்காலத்தை நோக்கி நகரும் ஒரு சமூகப் பயணமாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி வாழும் தமிழர்கள் தங்கள் மொழி, பண்பாடு, குடும்ப மரபுகள் மற்றும் வரலாற்று நினைவுகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். அதே நேரத்தில் அவர்கள் வாழும் நாடுகளின் சமூக, அரசியல், பொருளாதார அமைப்புகளுடன் ஆழமாக இணைந்துள்ளனர். இந்த இரட்டை அனுபவம் புதிய தலைமுறையினரிடம் முற்றிலும் புதிய வகையான தமிழர் தன்மையை உருவாக்கி வருகிறது.
ஒரு காலத்தில் தமிழர்தன்மை என்பது நிலப்பரப்புடன் இணைந்த அடையாளமாக இருந்தது. ஒரு தமிழரின் வாழ்க்கை அவர் வாழும் ஊர், மொழி பேசும் சமூகச் சூழல், குடும்ப உறவுகள், உள்ளூர் பண்பாட்டு அனுபவங்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்றைய உலகில் அந்த வரையறை முற்றிலும் மாறியுள்ளது. உலகின் பல கண்டங்களில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல மொழிகளையும் பல கலாசாரங்களையும் பல சமூக அனுபவங்களையும் ஒரே நேரத்தில் சந்திக்கின்றனர். இதனால், தமிழர்தன்மை இனி ஒரே மாதிரியான அனுபவமாக இல்லை; அது பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படும் உலகளாவிய சமூக அடையாளமாக மாறியுள்ளது.
இந்த மாற்றம் எதிர்காலத்தில் இன்னும் ஆழமாகும். குறிப்பாக, மூன்றாம், நான்காம் தலைமுறை தமிழர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்க்கும்போது, தமிழர் தன்மை குறித்த புரிதல் மேலும் விரிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. அவர்களில் பலர் தமிழ் மொழியை சரளமாகப் பேசாமல் இருக்கலாம். சிலர் தமிழ்நாடு அல்லது இலங்கைக்கு ஒருபோதும் சென்றிருக்காமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களைத் தமிழர்களாக உணரலாம். இதற்குக் காரணம், அடையாளம் என்பது மொழி அல்லது புவியியல் இடம் மட்டுமல்ல; அது குடும்ப வரலாறு, சமூக நினைவுகள் மற்றும் கலாசாரச் சேர்ந்துணர்வு ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும். எதிர்கால உலகத் தமிழர்களுக்கு தமிழர் தன்மை என்பது ஒரு மரபியல் அல்லது உணர்ச்சி அடையாளமாக அதிகமாக இருக்கக் கூடும்.
மொழி இல்லாமல் தமிழர் தன்மை தொடருமா?
இந்த மாற்றம் சிலருக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, மொழி இழப்பு குறித்த கவலை பல புலம்பெயர் சமூகங்களில் தொடர்ந்து காணப்படுகிறது. பெற்றோர், சமூகத் தலைவர்கள் பல நேரங்களில் 'தமிழ் மொழி இல்லாமல் தமிழர் தன்மை தொடருமா?' என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றனர். இந்தக் கவலை முற்றிலும் நியாயமற்றதல்ல. ஏனெனில், மொழி என்பது ஒரு சமூகத்தின் நினைவுகளையும் இலக்கியத்தையும் பண்பாட்டையும் தாங்கிச் செல்லும் முக்கியமான கருவியாகும். ஆனால், அதே நேரத்தில் வரலாறு காட்டுவது என்னவென்றால், அடையாளங்கள் மொழியால் மட்டுமே உயிர் வாழ்வதில்லை. பல சமூகங்கள் தங்கள் மொழிப் பயன்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டிருந்தாலும், தங்கள் கலாசாரச் சேர்ந்துணர்வைத் தொடர்ந்துள்ளன. எனவே, எதிர்காலத்தில் தமிழ் மொழி மாற்றங்களைச் சந்தித்தாலும், தமிழர்தன்மை புதிய வடிவங்களில் தொடரும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
இந்தச் சூழலில் கல்வியின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகிறது. புலம்பெயர் சமூகங்களில் மொழிப் பள்ளிகள், கலாசார மையங்கள், இலக்கியச் சங்கங்கள், இளைஞர் அமைப்புகள் தமிழர் தன்மையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் முக்கிய நிறுவனங்களாக மாறியுள்ளன. இவை வெறும் மொழி கற்பிக்கும் இடங்களாக மட்டும் இல்லாமல், சமூக நினைவுகளையும் வரலாற்று அனுபவங்களையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் தளங்களாகவும் செயல்படுகின்றன.
இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் இந்த அமைப்புகள் பழைய போதனை முறைகளிலிருந்து விலகி, புதிய தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை அனுபவங்களுடன் தொடர்புடைய முறைகளை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. தமிழ் என்பது கடந்த காலத்தை நினைவுகூர்வதற்கான கருவி மட்டுமல்ல; எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும்.
உலகமயமாக்கலின் தாக்கமும் இந்த அடையாள மாற்றத்தில் மிகப் பெரிய பங்காற்றுகிறது. இன்று ஒரு தமிழ் இளைஞன் தனது நண்பர்களுடன் ஆங்கிலத்தில் உரையாடலாம், ஜெர்மன் மொழியில் கல்வி கற்கலாம், பிரெஞ்சு மொழியில் வேலை செய்யலாம்; ஆனால், அதே நேரத்தில் தமிழ் இசையைக் கேட்கலாம், தமிழ் திரைப்படங்களைப் பார்க்கலாம், தமிழ் சமூக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கலாம். இந்தப் பல அடையாள அனுபவம் உலகமயமான சமூகத்தின் இயல்பான விளைவாகும். இதை அடையாளக் குழப்பமாக மட்டுமே பார்க்க முடியாது. பல நேரங்களில் இது புதிய கலாசாரத் திறன்களை உருவாக்குகிறது. பல மொழிகள், பல உலகக் கண்ணோட்டங்கள் மற்றும் பல சமூக அனுபவங்களுடன் வாழும் திறன் இன்றைய தலைமுறையின் முக்கியமான வலிமையாகும்.
இதேபோல் எண்மத் தொழில்நுட்பம் தமிழர்தன்மையின் எதிர்காலத்தை முற்றிலும் மாற்றியுள்ளது. முன்னொரு காலத்தில் ஒரு புலம்பெயர் குடும்பம் தாயகச் செய்திகளை அறிய வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இன்று உலகின் எந்தப் பகுதியில் வாழ்ந்தாலும், சில விநாடிகளில் தமிழ்ச் சமூகத்துடன் இணைந்து விட முடிகிறது. சமூக ஊடகங்கள், இணையத் தொலைக்காட்சிகள், பாட்காஸ்ட்கள், இணையவழி கருத்தரங்குகள் மற்றும் எண்ம நூலகங்கள் உலகத் தமிழர்களை ஒரே வலையமைப்பில் இணைக்கின்றன. இதன் மூலம் உருவாகும் புதிய தமிழர்தன்மை புவியியல் எல்லைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படாத ஓரி உலகளாவிய கலாசார அனுபவமாகும்.
இந்த எண்ம உலகம் தமிழர்தன்மையின் ஜனநாயகமயமாக்கலுக்கும் வழிவகுக்கிறது. முன்பு சமூகத்தின் கருத்துகளை வடிவமைத்தவர்கள் சில அரசியல் அல்லது கலாசாரத் தலைவர்களாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால், இன்று எந்த இளைஞனும் தனது அனுபவங்களை, கருத்துகளை மற்றும் படைப்பாற்றலை உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடிகிறது. இதனால், தமிழர்தன்மை மேலிருந்து வரையறுக்கப்படும் அடையாளமாக இல்லாமல், கீழ்நிலை சமூகங்களின் பங்களிப்புகளால் தொடர்ந்து உருவாக்கப்படும் திறந்த அடையாளமாக மாறியுள்ளது.
புதிய தமிழர் அடையாளத்தின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம் சமூக நீதியுடனான அதன் தொடர்பாகும். இன்றைய தலைமுறை தமிழர்கள் தங்கள் இன அடையாளத்தை மட்டுமல்லாமல், பாலின சமத்துவம், மனித உரிமைகள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மனநலம், சமூக நீதி மற்றும் உலகளாவிய குடிமைப் பொறுப்பு போன்ற கேள்விகளுடனும் இணைத்துச் சிந்திக்கின்றனர். இதனால், தமிழர்தன்மை வெறும் இனச் சார்ந்த அடையாளமாக இல்லாமல், மனிதநேய மதிப்புகளுடன் தொடர்புடைய சமூகக் கண்ணோட்டமாகவும் வளர்கிறது. இந்த மாற்றம் எதிர்கால உலகத் தமிழர் சமூகத்தின் முக்கியமான பண்பாக அமையக்கூடும்.
அதே நேரத்தில், புலம்பெயர் தமிழர் சமூகங்கள் சில சவால்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. தலைமுறை இடைவெளி, மொழி மாற்றம், கலாசார ஒருங்கிணைப்பு, இனவெறி அனுபவங்கள் மற்றும் சமூகப் பிளவுகள் போன்றவை தொடர்ந்து தாக்கம் செலுத்தும். குறிப்பாக, புதிய தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை அனுபவங்களைப் புரிந்துகொள்ளத் தவறினால், சமூகத்தின் உள்ளேயே பிரிவுகள் உருவாகும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, எதிர்கால தமிழர்தன்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமெனில், அது கடந்த காலத்தின் நினைவுகளை மட்டும் பாதுகாக்கும் திட்டமாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக, புதிய தலைமுறையின் அனுபவங்களையும் தேவைகளையும் உள்ளடக்கும் திறந்த மற்றும் மாற்றத்துக்குத் தயாரான சமூகத் திட்டமாக இருக்க வேண்டும்.
எதிர்கால உலகத் தமிழர் அடையாளம் குறித்துச் சிந்திக்கும்போது, ஒரு முக்கியமான உண்மை தெளிவாகத் தெரிகிறது. தமிழர்தன்மை என்பது ஒரு முடிவடைந்த வரையறை அல்ல. அது தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூக நிகழ்வு. ஒவ்வொரு தலைமுறையும் அதற்கு புதிய அர்த்தங்களை வழங்குகிறது. முதல் தலைமுறை அதனை நினைவுகளால் வடிவமைத்தது. இரண்டாம் தலைமுறை அதை பல கலாசார அனுபவங்களுடன் இணைத்தது. மூன்றாம் தலைமுறை அதை உலகளாவிய எண்ம சமூகங்களின் வழியாக மறுவடிவமைக்கிறது. இந்தத் தொடர்ச்சியான மாற்றமே தமிழர்தன்மையின் உண்மையான வலிமையாகும்.
எனவே, புலம்பெயர் சமூகத்தில் உருவாகும் புதிய தமிழர் அடையாளம் என்பது ஒரு இழப்பின் கதை அல்ல; அது படைப்பாற்றலின் கதை. அது தாயகத்தை விட்டு வெளியேறிய ஒரு மக்களின் உயிர்வாழ்வு வரலாறு மட்டுமல்ல; உலகளாவிய சூழலில் தங்களை மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகத்தின் வரலாறும் ஆகும். மொழி மாறலாம், சமூக அமைப்புகள் மாறலாம், தலைமுறைகள் மாறலாம். ஆனால், தன்னைத் தொடர்ந்து மறுவடிவமைக்கும் இந்தத் திறனே உலகத் தமிழர்களின் மிகப்பெரிய பண்பாட்டு வலிமையாகும். அதனால், எதிர்கால உலகத் தமிழர்தன்மை என்பது கடந்த காலத்தைப் பாதுகாக்கும் முயற்சியாக மட்டும் அல்ல; உலகளாவிய சமூகத்தில் புதிய அர்த்தங்களுடன் வாழத் தயாராக இருக்கும் ஓர் உயிருள்ள நாகரிக அடையாளமாகவும் தொடரும்.
நிறைவு
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