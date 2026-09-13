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துரோகம் பழகு

மகிழ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் 'துரோகம் பழகு.'

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மகிழ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் "துரோகம் பழகு.' இப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்குகிறார் சீயோன் ராஜா. தக்ஷன் விஜய், லொள்ளு சபா ஜீவா, "வாழை' ஜானகி, வனிதா விஜயகுமார், ஜி. எம். குமார், கஞ்சா கருப்பு, விஜய் டிவி புகழ் திவாகர், அமுதவாணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

துரோகம், நம்பிக்கை, உறவுகள் மற்றும் மனித உணர்வுகள் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு, சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களையும், அவர்களுக்குள் ஏற்படும் உணர்வுப் போராட்டங்களையும் இப்படம் பேசுகிறது.

"சில காயங்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்கப்படுவதில்லை' என்ற அழுத்தமான ஒன்-லைனுடன் வெளியாகியுள்ள "துரோகம் பழகு' முதல் பார்வை, படத்தின் கதைக்களம் குறித்த ஆர்வத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. புதுமுகம் பாலா மற்றும் ராஜா இருவரும் சேர்ந்து இசையமைத்துள்ளார்கள். வைரமுத்து எழுதியுள்ள படத்தின் அனைத்துப் பாடல்களும் சிறப்பாக அமைந்து, படத்துக்குக் கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.

தக்ஷன் விஜய் இப்படத்தில் தனது நடிப்பு, சண்டைக் காட்சிகளில் சிறப்பான பயிற்சியுடன், கதாபாத்திரத்துக்குத் தேவையான உணர்வுகளையும் ஆக்ஷனையும் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களையும் கவரும் படமாக "துரோகம் பழகு' உருவாகியுள்ளது. படப்பிடிப்பு இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

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