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பேல்பூரி - 27-09-2026

கடலில் மூழ்கினால் கூட காப்பாற்ற யாராவது வருவார்கள்

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கண்டது...

(திருச்சியில் வாகனம் ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்)

'கடலில் மூழ்கினால் கூட காப்பாற்ற யாராவது வருவார்கள்;

கடனில் மூழ்கினால் காப்பாற்ற யாரும் வரமாட்டார்கள்!'

- எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

(சென்னை ராமாபுரத்தில் ஆட்டோ ஒன்றின் பின்புறம் எழுதியிருந்த வாசகம்)

'தட்டிப் பறித்தவன் வாழ்ந்ததும் இல்லை...

விட்டுக் கொடுத்தவன் வீழ்ந்ததும் இல்லை!'

- சி. ராமாமிர்தம், பேரளி.

(ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)

'கடுகு சந்தை.'

- அலமேலு ராமாமிர்தம், பேரளி.

கேட்டது...

(திருப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் அம்மாவும், சிறு வயது மகனும்)

'ஊட்டிக்குப் போற பஸ்ல எல்லாம் 'கொத்துக்கறி'ன்னு எழுதியிருக்கே... அப்படின்னா என்னம்மா?'

'அடேய்... அது கொத்துக்கறி இல்லை; 'கோத்தகிரி'ன்னு படிக்கணும்!'

-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.

யோசிக்கிறாங்கப்பா...

'முட்டாளாக நடி... கற்றுக்கொடுக்க நிறையப்பேர் வருவார்கள்.'

-ஜி.அழகிரிவேல், ஒதியடிக்காடு.

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