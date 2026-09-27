பேல்பூரி - 27-09-2026
கடலில் மூழ்கினால் கூட காப்பாற்ற யாராவது வருவார்கள்
கண்டது...
(திருச்சியில் வாகனம் ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்)
'கடலில் மூழ்கினால் கூட காப்பாற்ற யாராவது வருவார்கள்;
கடனில் மூழ்கினால் காப்பாற்ற யாரும் வரமாட்டார்கள்!'
- எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
(சென்னை ராமாபுரத்தில் ஆட்டோ ஒன்றின் பின்புறம் எழுதியிருந்த வாசகம்)
'தட்டிப் பறித்தவன் வாழ்ந்ததும் இல்லை...
விட்டுக் கொடுத்தவன் வீழ்ந்ததும் இல்லை!'
- சி. ராமாமிர்தம், பேரளி.
(ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)
'கடுகு சந்தை.'
- அலமேலு ராமாமிர்தம், பேரளி.
கேட்டது...
(திருப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் அம்மாவும், சிறு வயது மகனும்)
'ஊட்டிக்குப் போற பஸ்ல எல்லாம் 'கொத்துக்கறி'ன்னு எழுதியிருக்கே... அப்படின்னா என்னம்மா?'
'அடேய்... அது கொத்துக்கறி இல்லை; 'கோத்தகிரி'ன்னு படிக்கணும்!'
-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.
யோசிக்கிறாங்கப்பா...
'முட்டாளாக நடி... கற்றுக்கொடுக்க நிறையப்பேர் வருவார்கள்.'
-ஜி.அழகிரிவேல், ஒதியடிக்காடு.
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