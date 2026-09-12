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பேல்பூரி - 13-09-2026

நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் ஆட்டோவில் கண்ட வாசகம்

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கண்டது...

(நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் ஆட்டோவில் கண்ட வாசகம்)

'இந்த உலகில் சந்தோஷமாக இருப்பவர்கள் இருவர்...

ஒருவர் கல்யாணம் பண்ணாதவர்; மற்றவர் செல்போன் இல்லாதவர்!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

(வேலூரில் வேன் ஒன்றில் இடம்பெற்றிருந்த வாசகம்)

'வான் மழையால் உலகம் செழிக்கும்...

கருணை மழையால் மனிதம் சிறக்கும்!'

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

(விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)

'நமஸ்கரித்தான்பட்டி.'

- ச.ஜான்ரவி, கோவில்பட்டி.

கேட்டது...

(கோவையில் கட்சி அலுவலகம் ஒன்றில்)

'தலைவருக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியான மாலை போட்டீங்களாமே?'

'ஆமா... சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் கோத்துக் கட்டி மாலை போட்டோம்!'

-எம்.பி.தினேஷ், இடையர்பாளையம்.

( மதுரை பேருந்தில் இருவர்)

'பத்து வருஷமா கொடுத்த வீட்டு வாடகைக்கு சொந்தமாக வீடே வாங்கி இருக்கலாம்!'

'நீ வேற... நான் வாங்கிய வீட்டுக் கடனுக்கு பத்து வருஷமா வட்டிதான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்... அசல் அப்படியே இருக்கு!'

-நா.குழந்தைவேலு, மதுரை.

யோசிக்கிறாங்கப்பா...

'பொய்க்கு ஆரம்பம் இல்லை. ஆனால், முடிவு உண்டு.

உண்மைக்கு ஆரம்பம் உண்டு. ஆனால், முடிவு இல்லை.

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

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