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சிரி... சிரி...

எதுக்குங்க என்னோட முகத்தில் அடிக்கடி தண்ணீர் தெளிக்கறீங்க?

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'எதுக்குங்க என்னோட முகத்தில் அடிக்கடி தண்ணீர் தெளிக்கறீங்க?'

'உங்கப்பா உன்னை பூ மாதிரி பார்த்துக்கச் சொன்னாரே!'

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

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' வடையில் என்ன ரெண்டு ஓட்டை?'

'சாம்பாருக்கு ஒண்ணு... சட்னிக்கு ஒண்ணு, சார்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'உன்கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது, சமைக்கும்போது மொபைலை யூஸ் பண்ணாதேன்னு... ரசத்துல உப்பும் இல்லை, புளிப்பும் இல்லை!'

'நானும் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது, சாப்பிடும்போது மொபைல் பார்க்க வேண்டாம்னு... நீங்க சோத்துல ஊத்துனது தண்ணீர்!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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'தலைவருக்கு பாவம் பேக் பெயினாம்!'

'ஏன்?'

'தலைவரை எல்லாரும் முதுகுல குத்திட்டாங்களாம்!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை- 5.

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'பாதி சாப்பாட்டுல எங்க எழுந்து போறீங்க?'

'சாப்பாட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு மாத்திரை போடச்சொல்லி, டாக்டர் எழுதியிருக்காரு!'

-அ.ரியாஸ், சேலம்.

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