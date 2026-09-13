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சிரி... சிரி...

'தலைவரே... நீங்க பிறமொழிகளைக் கத்துக்கலையா?

Published On :

'தலைவரே... நீங்க பிறமொழிகளைக் கத்துக்கலையா?'

'எனக்கு தமிழே தகராறுய்யா!'

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

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'என்ன அந்த ஸ்கூல் ஒரே இருட்டா இருக்குது?'

'அந்த ஸ்கூல்லதான் அடிக்கடி 'பீஸை' பிடுங்குவாங்களே!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.

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'மழை வெள்ளத்தில் அடிச்சிட்டுப் போய் மண் திட்டைப் பிடிச்சுத் தப்பிச்சுட்டதா சொல்றீயே, யாரும் காப்பாத்த வரலையா?'

'இல்லை சார்... நிறையப்பேர் அந்த மண் திட்டுல நின்னு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க!'

-எம். பி .தினேஷ், இடையர்பாளையம்.

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'இவர் ரொம்ப காஸ்ட்லி சாமியார்னு ஏன் சொல்றே?'

'அருள்வாக்கு கேட்க தீவுக்கு வரச்சொல்றாரே!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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'இந்த ஊருக்கு எப்பவோ வந்த மாதிரி இருக்கே?'

'மெதுவாப் பேசுங்க தலைவரே... இதுதான் நீங்க ஜெயிச்ச தொகுதி!'

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'உன் அப்பா ஏன் ஒரு மூக்கில் மட்டும் பொடி போடுறார்?'

'டாக்டர்தான் மூக்குப்பொடியை பாதியாகக் குறைக்கச் சொல்லிட்டாரு !'

-எம் அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

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'வடை கறுப்பா இருக்கே?'

'அது அதிரசங்க!'

-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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சிரி... சிரி...

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