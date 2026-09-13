சிரி... சிரி...
'தலைவரே... நீங்க பிறமொழிகளைக் கத்துக்கலையா?
'தலைவரே... நீங்க பிறமொழிகளைக் கத்துக்கலையா?'
'எனக்கு தமிழே தகராறுய்யா!'
-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
'என்ன அந்த ஸ்கூல் ஒரே இருட்டா இருக்குது?'
'அந்த ஸ்கூல்லதான் அடிக்கடி 'பீஸை' பிடுங்குவாங்களே!'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.
'மழை வெள்ளத்தில் அடிச்சிட்டுப் போய் மண் திட்டைப் பிடிச்சுத் தப்பிச்சுட்டதா சொல்றீயே, யாரும் காப்பாத்த வரலையா?'
'இல்லை சார்... நிறையப்பேர் அந்த மண் திட்டுல நின்னு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க!'
-எம். பி .தினேஷ், இடையர்பாளையம்.
'இவர் ரொம்ப காஸ்ட்லி சாமியார்னு ஏன் சொல்றே?'
'அருள்வாக்கு கேட்க தீவுக்கு வரச்சொல்றாரே!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'இந்த ஊருக்கு எப்பவோ வந்த மாதிரி இருக்கே?'
'மெதுவாப் பேசுங்க தலைவரே... இதுதான் நீங்க ஜெயிச்ச தொகுதி!'
'உன் அப்பா ஏன் ஒரு மூக்கில் மட்டும் பொடி போடுறார்?'
'டாக்டர்தான் மூக்குப்பொடியை பாதியாகக் குறைக்கச் சொல்லிட்டாரு !'
-எம் அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
'வடை கறுப்பா இருக்கே?'
'அது அதிரசங்க!'
-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
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