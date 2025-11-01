வெள்ளரிக்காய் சாலட்

தேவையான பொருள்கள்:
வெள்ளரிக்காய், காரட், வெங்காயம்- தலா 4
கெட்டித் தயிர்- 100 கிராம்
மிளகுத் தூள்- 1 தேக்கரண்டி
கொத்தமல்லி- 1 கட்டு
உப்பு- தேவையான அளவு
செய்முறை:
வெள்ளரிக்காயை தோல் சீவி பொடியாக நறுக்க வேண்டும். வெங்காயம், கொத்தமல்லியையும் நறுக்க வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் நறுக்கிய வெள்ளரிக்காய் , துருவிய காரட், வெங்காயம், தயிர், உப்பு, மிளகுத் தூள் சேர்த்து, கலக்கி மேலே கொத்தமல்லியைத் தூவ வேண்டும்.
