மகளிர்மணி

வெள்ளரிக்காய் சாலட்

வெள்ளரிக்காயை தோல் சீவி பொடியாக நறுக்க வேண்டும். வெங்காயம், கொத்தமல்லியையும் நறுக்க வேண்டும்.
தேவையான பொருள்கள்:

வெள்ளரிக்காய், காரட், வெங்காயம்- தலா 4

கெட்டித் தயிர்- 100 கிராம்

மிளகுத் தூள்- 1 தேக்கரண்டி

கொத்தமல்லி- 1 கட்டு

உப்பு- தேவையான அளவு

செய்முறை:

வெள்ளரிக்காயை தோல் சீவி பொடியாக நறுக்க வேண்டும். வெங்காயம், கொத்தமல்லியையும் நறுக்க வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் நறுக்கிய வெள்ளரிக்காய் , துருவிய காரட், வெங்காயம், தயிர், உப்பு, மிளகுத் தூள் சேர்த்து, கலக்கி மேலே கொத்தமல்லியைத் தூவ வேண்டும்.

