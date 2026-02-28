Dinamani
முடக்கத்தான் தோசை

ஒரு வாணலியில் 1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயம், பூண்டு, மிளகு, சீரகம் போட்டு வதக்கவும்.

முடக்கத்தான் தோசை
தேவையான பொருள்கள்:

தோசை மாவு, முடக்கத்தான் கீரை- தலா 1 கிண்ணம்

சின்ன வெங்காயம்- 4

பூண்டு- 2 பல்

மிளகு- 1 மேசைக்கரண்டி

சீரகம்- முக்கால் மேசைக்கரண்டி

உப்பு- தேவையான அளவு

எண்ணெய்- 1 மேசைக்கரண்டி

செய்முறை:

ஒரு வாணலியில் 1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயம், பூண்டு, மிளகு, சீரகம் போட்டு வதக்கவும். அதனுடன் முடக்கத்தான் கீரையையும் சேர்த்து வதக்க வேண்டும்.

கீரை வதங்கியதும் ஆறவிட்டு மிக்ஸியில் சேர்த்து நைஸாக அரைக்கவும். அரைத்த விழுதை உப்பு திட்டமாகச் சேர்த்து, தோசை மாவில் சேர்த்துக் கலக்கி தோசையாக வார்த்து எடுக்கவும். சுற்றிலும் எண்ணெய் ஊற்றி வார்க்கவும்.

கே. நாகலட்சுமி

