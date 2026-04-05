தவா பரோட்டா

தேவையான பொருள்கள்:
கோதுமை மாவு -அரை கிலோ
நெய் -150 கிராம்
உப்பு, தண்ணீர்- தேவைக்கேற்ப
செய்முறை:
மேலே குறிப்பிட்ட பொருள்களைச் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து கொள்ளவும். இதை சிறுசிறு உருண்டைகளாகப் பிடித்துக் கொள்ளவும். உருண்டையை எடுத்து அரை தேக்கரண்டி நெய் ஊற்றி, உள்ளங்கையில் வைத்து விரல்களால் தட்டவும். இதைப் பாதியாக மடிக்கவும். திரும்பவும் இன்னொரு மடிப்பாக மடிக்கவும். விரல்களால் அழுத்தவும். இதை உலர்ந்த மாவில் புரட்டவும். சப்பாத்திக்கல்லில் வைத்து முக்கோண வடிவில் மாவைத் திரட்டவும். தவாவைக் காயவைத்து ரொட்டியைப் போடவும். சிறிது நெய் விட்டு ரொட்டி வெந்ததும் திருப்பிப் போட்டு எடுக்கவும்.
- எல்.மோகனசுந்தரி, கிருஷ்ணகிரி.
