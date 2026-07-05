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மகளிர்மணி

பாட்டி வைத்தியம்

கொட்டாவி வருவதற்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையே காரணம். அதனால், நன்கு மூச்சை இழுத்து விடுங்கள். கொட்டாவியைப் போய் நன்கு சுறுசுறுப்பாக விடுவீர்கள்.

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:15 am IST

நாகராஜன்

கொட்டாவி வருவதற்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையே காரணம். அதனால், நன்கு மூச்சை இழுத்து விடுங்கள். கொட்டாவியைப் போய் நன்கு சுறுசுறுப்பாக விடுவீர்கள்.

ஜாதிக்காயை தண்ணீர்விட்டு அதை சூடேற்றி மூக்கு, நெற்றி மீது பூசினால் மூக்கு ஒழுகுவது நிற்கும்.

சுக்கைத் தட்டி அதை கஷாயமாகப் போட்டு, தேனும் கலந்து சாப்பிட்டால் ஜலதோஷம் போய்விடும்.

சமையல் செய்யும்போது கையில் சூடுபட்டால், பீட்ரூட்டைப் பிழிந்து, அதன் சாறை எடுத்துத் தடவுங்கள்.

நான்கு வெற்றிலை, மூன்று மிளகு ஆகியவற்றை மென்று விழுங்கினால் தலைபாரம் நின்றுவிடும்.

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