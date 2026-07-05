உடல் பருமன் குறைய...

எளிய வகையில் வீட்டில் இருந்தே உடல் எடையைக் குறைக்க சில வழிகள்:
இஞ்சிச் சாற்றைக் கொதிக்க வைத்து, அதில் அதே அளவு தேன் ஊற்றி, ஆறியவுடன் தினசரி உணவுக்குப் பின்னர் சாப்பிடலாம். இதனால் பருத்த உடல் விரைவில் குறையும். ஐந்து பூண்டு பற்களைப் பனங்கற்கண்டுடன் சேர்த்து உண்டு வந்தால், உடல் பருமன், தொப்பை, கொழுப்புக் கட்டிகள் குறையும்.
தினமும் காலையும் மாலையும் என இரு தேக்கரண்டி முருங்கை இலைச்சாற்றை சாப்பிட்டு வந்தால், உடல் எடை குறையும். வாழைத்தண்டு சாறு, பசலைக்கீரை போன்றவை உடல் எடையைக் குறைக்க வல்லது. அருகம்புல் சாறு, பூசணிச் சாறு போன்றவற்றைக் குடித்துவந்தால், உடல் பெருக்கம் தானாகவே குறையும். உடலும் அழகு பெறும்.
எரிவாயு மிச்சமாக: மசால் தோசை செய்வதுபோல், ஸ்டஃப்டு இட்லி, ஸ்டஃப்டு தோசை, பணியாரத்துக்கு மசால் தோசை ஸ்டஃபிங் வைத்துத் தயாரிக்கச் சுவையாக இருக்கும். எரிவாயுவை மிச்சப்படுத்த சமையல் ஆரம்பிக்கும் முன்பே தண்ணீரே கொதிக்க வைத்துக் கொள்ள, காய்கறிகளை ஆவியில் வேகவைத்துக் கொள்ள, ஃப்ரைடு வகைகளை அவனில் செய்ய உணவில் சாலட், சூப்பாகத் தயாரிக்க வகைகளில் எரிவாயு மிச்சமாகும்.
மகாலெக்ஷ்மி சுப்ரமணியன்
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