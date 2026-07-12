பாட்டி வைத்தியம்

மருந்து சாப்பிடும்போது, சில நேரங்களில் பத்தியம் இருக்க வேண்டியிருக்கும். அதைப் போன்ற நேரங்களில் பாகற்காயைச் சாப்பிடக் கூடாது. சாப்பிட்டால் மருந்தின் குணத்தை முறித்துவிடும்.
திப்பிலியும் நெற்பொரியும் பொடித்து தேனில் குழைத்து அருந்தினால் விக்கல் விலகும்.
ஜலதோஷத்தால் ஏற்படும் அனைத்துத் தொல்லைகளை துளசி இலை நீக்கும்.
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