வீட்டுக் குறிப்புகள்...

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மகளிர்மணி

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தேயிலையை ஓவனில் 180 டிகிரிக்கு 10 நிமிடங்கள் சூடாக்கி, காற்றுப் புகாத டப்பாவில் போட்டு வைத்தால், நீண்ட நாள்களுக்கு நன்றாக இருக்கும்.

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வெண்டைக்காய்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 4:02 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமுதா அசோக்ராஜா

தேயிலையை ஓவனில் 180 டிகிரிக்கு 10 நிமிடங்கள் சூடாக்கி, காற்றுப் புகாத டப்பாவில் போட்டு வைத்தால், நீண்ட நாள்களுக்கு நன்றாக இருக்கும்.

வெண்டைக்காயின் மீது சிறிது கடுகு எண்ணெய் தடவினால், நீண்ட நாள்களுக்கு வாடாமல் இருக்கும்.

இஞ்சி, பூண்டு விழுது கெடாமல் இருக்க முதலிலேயே தனித்தனியே எண்ணெயில் வதக்கிவிட்டு, பின்னர் அரைத்து அதே எண்ணெயில் போட்டு வைக்கவும்.

பழங்களைத் திறந்த பாத்திரத்தில்போட்டு மூடி வைக்காமல், குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால், நீண்ட நாள்களுக்கு நன்றாக இருக்கும்.

பட்டன் காளான்களை உப்புடன் சேர்த்த நீரில் போட்டு கொதிக்கவிடவும். ஒரு நிமிடம் கழித்து எடுத்து வடிகட்டி ஆற வைத்து, காற்றுப் புகாத பிளாஸ்டிக் பெட்டியில் போட்டு வைத்தால் கெட்டுப் போகாது.

காளான்கள், கத்தரிக்காய்களை பிளாஸ்டிக் பைகளில் போடாமல், காகிதத்தில் சுற்றி குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் கெடாது.

தூதுவளையை நீரில் போட்டு சுட வைத்து அருந்தினால் காது இரைச்சல் நின்றுவிடும்.

இரவில் மூக்கடைப்பு வந்தால், மின்விசிறியின் கீழே உறங்கக் கூடாது. சற்று உயரமான தலையணையைப் பயன்படுத்தவும். மல்லாந்து படுத்தால் மூக்கடைப்பு அதிகமாகும்.

கருங்குருவை அரிசி சாதமானது நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற உணவாகும். வாதம், பித்தம், கபம் ஆகிய மூன்றையும் சம நிலையில் வைத்திருக்கும். வாயு, இடுப்பு வலியைப் போக்கும்.

தாமரைப் பூ இதழ்களைத் தண்ணீரில் விடாமல் அரைத்து அதில் இரண்டு தேக்கரண்டி விளக்கெண்ணெய், ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து கண்களைச் சுற்றி தடவி ஒரு மணி நேரம் கழித்துக் கழுவினால், கண் வளையம் மறையும்.

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