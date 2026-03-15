கேழ்வரகு லட்டு
வாணலியில் கேழ்வரகு மாவை வாசனை வரும் வரை வறுக்கவும்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 1:04 pm
கே. நாகலட்சுமி
தேவையான பொருள்கள்:
கேழ்வரகு மாவு- 1 கிண்ணம்
நெய்- கால் கிண்ணம்
நாட்டுச் சர்க்கரை- அரை கிண்ணம்
சுக்கு, வெல்லம்- தலா கால் மேசைக்கரண்டி
வறுத்துடைத்த வேர்க்கடலை- 3 மேசைக்கரண்டி
கொப்பரைத் துருவல்- 4 மேசைக்கரண்டி
செய்முறை:
வாணலியில் கேழ்வரகு மாவை வாசனை வரும் வரை வறுக்கவும். ஆறவிட்டு மற்ற எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக் கலந்து உருண்டைகளாகப் பிடிக்கவும்.
