இஞ்சித் துவையல்
இஞ்சியை தோல் சீவி நன்றாகக் கழுவி, சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
இஞ்சித் துவையல்
தேவையானவை:
இஞ்சி- 50 கிராம்
புளி- நெல்லிக்காய் அளவு
பச்சை மிளகாய்- 4
பெருங்காயப் பொடி, உளுந்தம் பருப்பு - தலா ஒரு தேக்கரண்டி
கடுகு- அரை தேக்கரண்டி
தேங்காய்- இரண்டு கீற்று
எண்ணெய், உப்பு -தேவையான அளவு
செய்முறை:
இஞ்சியை தோல் சீவி நன்றாகக் கழுவி, சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். புளியுடன் உப்பு, பெருங்காயப்பொடி சேர்த்து, சிறிது தண்ணீர் தெளித்து விழுதாக அரைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அந்த விழுதுடன் இஞ்சியையும் பச்சை மிளகாயையும் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும்.
வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு அடுப்பில் வைத்துக் காய்ந்ததும், உளுந்தம் பருப்பு, கடுகு இவற்றைப் போட்டு வறுத்து அரைத்து வைத்த துவையலோடு சேர்த்து அரைக்க வேண்டும். பின்னர் தேங்காயையும் சேர்த்து அரைத்து கெட்டியாக துவையலாக அரைத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இஞ்சித் துவையல் மழைக்காலத்தில் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தைத் தரும்.
ஆர்.ஜெயலெட்சுமி
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