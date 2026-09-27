சோள கேழ்வரகு அவல் இட்லி
சோளம், கேழ்வரகு அவலை சுத்தம் செய்து வறுத்து கொரகொரப்பாக அரைக்கவும். சிறிது நல்லெண்ணெய்யைக் காயவைத்து சீரகம், பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் சேர்த்து லேசாக வதக்கவும்.
சோள கேழ்வரகு அவல் இட்லி
தேவையான பொருள்கள்:
சோளம், அவல், கேழ்வரகு -தலா அரை கிண்ணம்
உளுந்து மாவு - 4 தேக்கரண்டி
புளித்த பசுந்தயிர் - இரண்டு கிண்ணம்
பச்சை மிளகாய், வெங்காயம்-தலா 1
சீரகம் - 1 தேக்கரண்டி
உப்பு , செக்கு நல்லெண்ணெய் - சிறிதளவு
செய்முறை:
சோளம், கேழ்வரகு அவலை சுத்தம் செய்து வறுத்து கொரகொரப்பாக அரைக்கவும். சிறிது நல்லெண்ணெய்யைக் காயவைத்து சீரகம், பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் சேர்த்து லேசாக வதக்கவும். பின் உளுந்துமாவை சிறிது சூட்டில் வறுத்து பொடித்த கேழ்வரகு, சோள அவலைச் சேர்த்து அடுப்பை அணைக்கவும்.
இந்தக் கலவை ஆறியதும் கடைந்த தயிர், உப்பு, வறுத்த வெங்காயக் கலவையைச் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊறவைக்கவும். அரைமணி நேரத்துக்குப் பின் இட்லித் தட்டில் சிறிது எண்ணெய் தடவி, ஊறிய கேழ்வரகு, சோள அவல் கலவையை ஊற்றி, பின் பத்து நிமிடம் வேக வைக்கவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
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