லத்தீன் சொல்லான 'பேஸர்' என்பதற்கு 'தயார் செய்துகொள்' என்று பொருள். இதில் இருந்துதான் காலத்துக்கேற்ப நம்மை மாற்றிக் கொள்வதற்காக, 'ஃபேஷன்' என்கின்றனர்.
கடற்கரை இல்லாமல் கடற்படை வைத்திருக்கும் ஒரே நாடு பொவிலியா. அண்டை நாடான சிலியிடம் போரில் தோற்றபோது, கடற்கரைப் பகுதிகளை இழந்தது பொலிவியா. மீண்டும் அந்தப் பகுதிகளை மீட்டு விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில், பொலிவியா தனது கடற்படையை பராமரித்து வருகிறது.
-நெ.இராமகிருஷ்ணன், பொழிச்சலூர்.
கடற்கரையில் தென்னை மரங்கள் செழிப்பாக வளரும்.
ஜெர்மனியின் தேசிய மலர் சோளப்பூ.
-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
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