முதற்கட்டத்தை முடித்த மாகாளி
'மாகாளி' திரைப்படத்தின் முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்புக்கான பணிகளில் படக் குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
'மாகாளி' திரைப்படத்தின் முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்புக்கான பணிகளில் படக் குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மாரி செல்வராஜ் வழங்கும் இந்தப் படத்தை, அவரது இணை இயக்குநர் எஸ். பி. அரவிந்த் எழுதி இயக்குகிறார். அமீர் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் இப்படம், சமூக அக்கறை கொண்ட அழுத்தமான கதைக்களத்தில் உருவாகி வருகிறது.
வேலூர், ராணிப்பேட்டை பகுதிகளில் நடைபெற்ற முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு, திட்டமிட்ட நாள்களுக்கு முன்னதாகவே சிறப்பாக நிறைவடைந்துள்ளது. சமூகத்தில் நிலவும் முக்கியமான பிரச்னையை அழுத்தமாகப் பேசும் இப்படம், மனித உறவுகளின் ஆழத்தையும் அவற்றுக்குள் இருக்கும் உணர்வுப் போராட்டங்களையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் உருவாகியுள்ளது.
அண்மையில் வெளியான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. படத்தில் ஸ்வாசிகா, அனிஷ்மா, ஹரிஹரன், அஸ்வின் ராம், லெனின் பாரதி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அறிவிப்பு வெளியான குறுகிய காலத்திலேயே படப்பிடிப்பில் வேகம் காட்டி வரும் 'மாகாளி', தற்போது பரபரப்பாகத் தயாராகி வருகிறது.
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