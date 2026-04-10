அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் பலி!

ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் கமல் கராசி உயிரிழந்தாகத் தகவல்...

ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் கமல் கராசி... - ANI

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 10:51 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் கமல் கராசி பலியானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டத்துக்கு எதிராக, கடந்த பிப். 28 முதல் தலைநகர் தெஹ்ரான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வந்தன.

இதையடுத்து, இருதரப்புக்கும் இடையில் வெடித்த போரில், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகளால் ஈரானின் முக்கிய ராணுவத் தளபதிகள், மூத்த அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஏப். 1 அன்று தெஹ்ரானின் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகள் நடத்திய தாக்குதலில் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சரும், மறைந்த அயதுல்லா கமேனியின் வெளியுறவு ஆலோசகருமான கமல் கராசியின் வீடு தகர்க்கப்பட்டது.

இந்தத் தாக்குதலில், அமைச்சர் கராசியின் மனைவி கொல்லப்பட்ட நிலையில், அவர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கமல் கராசி சிகிச்சைப் பலனின்றி கடந்த வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) இரவு உயிரிழந்ததாக, ஈரானின் அரசு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

முன்னதாக, ஈரான் மீதான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் அந்நாட்டின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Iran's former Foreign Minister, Kamal Kharazi who sustained severe injuries in attacks by the United States and Israel has died.

அமெரிக்க தாக்குதலில் சுய நினைவை இழந்த மோஜ்தபா கமேனி?

ஈரானின் ஏவுகணைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தாக்கக் கூடும்! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

ஈரானின் புலனாய்வு அமைச்சர் கொலை! - இஸ்ரேல் அறிவிப்பு!

அமெரிக்க - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஈரானில் 1000-ஐ கடந்த உயிர்ப் பலி!

