அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் பலி!

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் கமல் கராசி பலியானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டத்துக்கு எதிராக, கடந்த பிப். 28 முதல் தலைநகர் தெஹ்ரான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வந்தன.
இதையடுத்து, இருதரப்புக்கும் இடையில் வெடித்த போரில், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகளால் ஈரானின் முக்கிய ராணுவத் தளபதிகள், மூத்த அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஏப். 1 அன்று தெஹ்ரானின் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகள் நடத்திய தாக்குதலில் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சரும், மறைந்த அயதுல்லா கமேனியின் வெளியுறவு ஆலோசகருமான கமல் கராசியின் வீடு தகர்க்கப்பட்டது.
இந்தத் தாக்குதலில், அமைச்சர் கராசியின் மனைவி கொல்லப்பட்ட நிலையில், அவர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கமல் கராசி சிகிச்சைப் பலனின்றி கடந்த வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) இரவு உயிரிழந்ததாக, ஈரானின் அரசு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
முன்னதாக, ஈரான் மீதான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் அந்நாட்டின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Iran's former Foreign Minister, Kamal Kharazi who sustained severe injuries in attacks by the United States and Israel has died.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு