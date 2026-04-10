தந்தையைப் போல மகனுக்கும் புற்றுநோய்! கம்போடிய மன்னரின் நிலை என்ன?

கம்போடியாவின் 72 வயது மன்னர் நோரோடோம் சிஹாமோனி புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image

கம்போடியா மன்னர் நோரோடோம் சிஹாமோனி... - AP

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 12:35 pm

கம்போடியா நாட்டின் மன்னர் நோரோடோம் சிஹாமோனி புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சீனாவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்போடியாவின் 72 வயதான மன்னர் நோரோடோம் சிஹாமோனி மற்றும் அவரின் தாயார் நோரோடோம் மோனினேத் ஆகியோர் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ள கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சீனாவுக்குச் சென்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சீனாவின் தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளின் மூலம் மன்னர் சிஹாமோனிக்கு, புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், அவர் புற்றுநோய் பாதிப்புக்காக சீனாவில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாக, மன்னர் சிஹாமோனியின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள புற்றுநோய் பாதிப்பின் தன்மைக் குறித்து எந்தவொரு தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. மேலும், இவ்வகை புற்றுநோய் 8 ஆண்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படுவதாகவும், ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டால் குணப்படுத்தக் கூடியவை எனவும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

முன்னதாக, மன்னர் சிஹாமோனியின் தந்தையும் கம்போடியாவின் மறைந்த முன்னாள் மன்னருமான நோரோடோம் சிஹானுக்கும் கடந்த 1993 ஆம் ஆண்டு புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

பின்னர், சீனாவில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்த மன்னர் சிஹான் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு 89 வயதில் காலமானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

King Norodom Sihamoni of Cambodia is suffering from cancer and is undergoing treatment in China.

