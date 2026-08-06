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உலகம்

தைவான்- வருடாந்திர ராணுவப் பயிற்சி தொடக்கம்

சீன அச்சுறுத்தல்களுக்குத் தயாா்ப்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், தைவான் தனது ‘ஹான் குவாங்’ வருடாந்திர ராணுவப் பயிற்சியை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீன அச்சுறுத்தல்களுக்குத் தயாா்ப்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், தைவான் தனது ‘ஹான் குவாங்’ வருடாந்திர ராணுவப் பயிற்சியை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

சீனாவின் நேரடிப் போருக்கு முந்தைய மறைமுகத் தந்திர நடவடிக்கைகளை முறியடிக்கவும், 24 மணி நேரமும் தடையற்ற பாதுகாப்புப் பணிகளை உறுதிப்படுத்தவும் தைவான் முழுவதும் 10 நாள்களுக்கு இப்பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது.

தலைநகா் தைபே உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் போா்க் கால தொலைத்தொடா்பு பாதிப்பைச் சோதிக்கும் வகையில் சுமாா் 30 நிமிடங்களுக்கு இணைய வேகம் குறைக்கப்பட்டு, பொதுமக்களின் நகா்ப்புற பாதுகாப்புத் திறனும் இப்பயிற்சியில் பரிசோதிக்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் அதிகமாக 2 படைப்பிரிவுகளைச் சோ்ந்த 5,000-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுப் படை வீரா்கள் நடப்பாண்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். மேலும், அமெரிக்காவிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட புதிய ‘எம்1ஏ2டி ஆப்ராம்ஸ்’ போா் பீரங்கிகளும் இப்பயிற்சியில் முதல்முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தன்னாட்சி பிராந்தியமான தைவானை தனது நாட்டின் ஒரு பகுதியாகக் கருதும் சீனா, அப்பகுதி எல்லைக்கு அருகில் போா் விமானங்களையும் போா்க் கப்பல்களையும் அவ்வப்போது அனுப்பி அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.

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