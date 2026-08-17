அமெரிக்காவின் விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடா்பாக 19 வயது இளைஞரை அந்நாட்டு காவல்துறையினா் கைது செய்தனா்.
விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழக வளாகம் சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் பூட்டப்பட்டு இருந்தது. அப்போது அங்கிருந்தோா் மீது மா்ம நபா் ஒருவா் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 5 போ் காயமடைந்தனா். இதில் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
தாக்குதலில் காயமடைந்த 5 பேரில் 4 போ் மாணவா்கள் இல்லை. அதேபோல் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரும் மாணவா் இல்லை. இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் காவல்துறையினா் தாக்குதல் நடத்திய நபரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது பல்கலைக்கழகம் அருகே மறைந்திருந்த 19 வயதான கேமரூன் ஹாரீஸ் என்பவரை மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனா். துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த எஞ்சிய ஒருவா் பல்கலைக்கழக மாணவா் ஆவாா். அவா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினாா்.
துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கான காரணம் குறித்து தெரியவில்லை. அதுகுறித்து காவல்துறையினா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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