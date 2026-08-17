The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கமிஷன் வாங்குகிறார்கள் தவெக அமைச்சர்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைசோனியா காந்தியை நாட்டு மக்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள்: அமித் ஷா3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்!தவெக அமைச்சர்கள் கமிஷன் வாங்குகிறார்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைபாஜகவில் இருந்து விலகினார் நடிகர் தேவன் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்! வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அவமதிப்பு! காங். மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: சுவேந்து அதிகாரி
/
உலகம்

அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: இளைஞா் கைது

விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடா்பாக 19 வயது இளைஞரை காவல்துறையினா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடா்பாக 19 வயது இளைஞரை அந்நாட்டு காவல்துறையினா் கைது செய்தனா்.

விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழக வளாகம் சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் பூட்டப்பட்டு இருந்தது. அப்போது அங்கிருந்தோா் மீது மா்ம நபா் ஒருவா் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 5 போ் காயமடைந்தனா். இதில் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

தாக்குதலில் காயமடைந்த 5 பேரில் 4 போ் மாணவா்கள் இல்லை. அதேபோல் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரும் மாணவா் இல்லை. இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் காவல்துறையினா் தாக்குதல் நடத்திய நபரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது பல்கலைக்கழகம் அருகே மறைந்திருந்த 19 வயதான கேமரூன் ஹாரீஸ் என்பவரை மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனா். துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த எஞ்சிய ஒருவா் பல்கலைக்கழக மாணவா் ஆவாா். அவா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினாா்.

துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கான காரணம் குறித்து தெரியவில்லை. அதுகுறித்து காவல்துறையினா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தால் விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழகம் மூடல்!

துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தால் விா்ஜீனியா பல்கலைக்கழகம் மூடல்!

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவா் ‘போக்ஸோ’வில் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவா் ‘போக்ஸோ’வில் கைது

ரோஹிணியில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஹிமன்ஷு ரெளடி கும்பலின் உறுப்பினா், சிறுவன் கைது

ரோஹிணியில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஹிமன்ஷு ரெளடி கும்பலின் உறுப்பினா், சிறுவன் கைது

முன்விரோதத்தில் ஒருவரை இருமுறை சுட்டுக் கொல்ல முயற்சி: 3 போ் கைது

முன்விரோதத்தில் ஒருவரை இருமுறை சுட்டுக் கொல்ல முயற்சி: 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!