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உலகம்

கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தின் பலி எண்ணிக்கை 312 ஆக அதிகரிப்பு! 290 பேர் மாயம்!

கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 312 ஆக அதிகரித்துள்ளது குறித்து...

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கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 312 ஆக அதிகரிப்பு... - AP

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 5:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கொலம்பியா நாட்டில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 312 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

சோகோ மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள சான் ஜோஸ் டெல் பால்மா் பகுதியில், கடந்த ஆக. 10 ஆம் தேதி காலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

ரிக்டர் அளவில் 7.4 ஆகப் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் பல்வேறு முக்கிய நகரங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால், 30,000-க்கும் அதிகமான வீடுகள் இடிந்து தரைமட்டமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மீட்பு நடவடிக்கைகளின் மூலம், இதுவரை 312 பேர் பலியானது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தில், மாயமான 290 பேரைத் தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் பேரிடரால் 4,611 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், இடிபாடுகளில் இருந்து 358 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் கொலம்பியாவுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளன.

இதுவரை 220 டன் அளவிலான மனிதாபிமான உதவிகள் கொலம்பியாவுக்கு வந்துள்ளதாகவும், 114 சர்வதேச மீட்புக் குழுவினர் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் இணைந்துள்ளதாகவும் கொலம்பிய வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்திய அரசு முதற்கட்டமாக 20 மெட்ரிக் டன் அளவிலான மனிதாபிமான உதவிகளை அனுப்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

death toll from the powerful earthquake in Colombia has risen to 312.

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