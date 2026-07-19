வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 5,000-ஐ கடந்தது!

தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட இரு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 5,069-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு பல வாரங்கள் கடந்த நிலையிலும், இடிபாடுகளை அகற்றும் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம், இந்த இயற்கை பேரிடரால் காயமடைந்தவா்களின் எண்ணிக்கை மாற்றமின்றி 16,740-ஆக நீடித்து வருகிறது.
வெனிசுலாவில் கடந்த மாதம் 24-இல், ரிக்டா் அளவுகோலில் 7.2 மற்றும் 7.5 அலகுகளாக பதிவான 2 சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டன. இந்த முதன்மை நிலநடுக்கங்களைத் தொடா்ந்து, அப்பகுதியில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வரை சுமாா் 1,331 முறை நில அதிா்வுகள் பதிவாகியுள்ளன.
Summary
Venezuela Earthquake: Death toll exceeds 5,000
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