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உலகம்

பிரான்ஸ் அதிபரின் சிரியா பயணத்தின்போது குண்டுவெடிப்பு!

பிரான்ஸ் அதிபர் சிரியா சென்றுள்ள நிலையில் அங்கு குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்றதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

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dinmani online

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரான்ஸ் அதிபர் சிரியா சென்றுள்ள நிலையில் அங்கு குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்றதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான் சிரியா நாட்டிற்குப் பயணம் சென்றுள்ளார்.

இம்மானுவேல் மேக்ரான், சிரிய அதிபர் அஹமத் அல்-ஷாராவை டமாஸ்கஸ் நகரிலுள்ள அவரது அதிபர் மாளிகையில் வைத்து இன்று சந்தித்தார். அப்போது, அந்த மாளிகைக்கு அருகில் மேக்ரான் தங்கிய ஹோட்டலின் முன்பு குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்றதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேக்ரான் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக பிரான்ஸ் அதிபர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

டமாஸ்கஸ் நகரின் மையப்பகுதியில் இருமுறை குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததாகவும், இதில் 18 பேர் காயமடைந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

அங்கு புகைமூட்டம் சூழ்ந்துள்ள காணொலிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன. குண்டுவெடிப்புக்கான காரணங்கள் தெரியவில்லை என்றும், அதுபற்றி விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Summary

Bomb blast during French President's visit to Syria!

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