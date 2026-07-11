பாகிஸ்தானில் முன்விரோதம் காரணமாக 5 பேர் சுட்டுக்கொலை

வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் முன்விரோதம் காரணமாக 5 பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் முன்விரோதம் காரணமாக பெண் உட்பட ஐந்து பேர் சனிக்கிழமை சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் மாகாணத்தின் லக்கி மார்வத் மாவட்டத்தில் நடந்துள்ளது.
இந்தத் தாக்குதல் பழைய தனிப்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள காரணங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பலியானவர்களின் உடல்களை லக்கி நகர மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறை, ஆதாரங்களைச் சேகரித்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. குற்றவாளிகள் மீது சட்டப்படி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Summary
At least five people, including a woman, were shot dead on Saturday in an alleged incident of longstanding enmity in Pakistan's restive Khyber Pakhtunkhwa province, police said.
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