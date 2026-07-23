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உலகம்

அமெரிக்கா சாா்பில் கியூபா மக்களுக்கு உணவு பொருள்கள் அனுப்பி வைப்பு

பொருளாதாரத் தடைகள் மூலம் கியூபா அரசுக்குத் தொடா்ந்து நெருக்கடி அளித்து வரும் அமெரிக்கா, அந்நாட்டு மக்களுக்கு நேரடியாக உதவும் வகையில் உணவு, சுகாதாரப் பொருள்களை அனுப்பி வைத்தது.

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Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொருளாதாரத் தடைகள் மூலம் கியூபா அரசுக்குத் தொடா்ந்து நெருக்கடி அளித்து வரும் அமெரிக்கா, அந்நாட்டு மக்களுக்கு நேரடியாக உதவும் வகையில் உணவு, சுகாதாரப் பொருள்களை அனுப்பி வைத்தது.

முன்னதாக, கியூபாவுக்காக அமெரிக்கா அறிவித்த 10 கோடி டாலா் மனிதாபிமான உதவித் திட்டத்தின் முதல்கட்டமாக, 6 கோடி டாலா் மதிப்பிலான உதவிகள் தற்போது அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கியூப அரசு அதிகாரிகளைத் தவிா்த்துவிட்டு, உதவிப் பொருள்களை கத்தோலிக்க அமைப்புகளின்மூலம் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக விநியோகிக்க அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது.

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