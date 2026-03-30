அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!

அரபு லீக்கின் தலைமைப் பதவிக்கு பெரும் சவாலான சூழலில் பதவியேற்கவுள்ளார் நபில் ஃபாஹ்மி.

News image

IANS

Updated On :30 மார்ச் 2026, 1:39 pm

அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலராக எகிப்து முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் நபில் ஃபாஹ்மி (75) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பொதுச்செயலர் பதவி வகிக்கும் எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்த அகமது அபுல் கெய்ட்டின் பதவிக்காலம் ஜூன் மாதம் முடிவடைகிறது. இந்நிலையில், அடுத்த பொதுச்செயலரைத் தேர்ந்தெடுக்க காணொலி வழியாக நடைபெற்ற அரபு லீக் உறுப்பினர் நாடுகள் கவுன்சிலின் 165-ஆவது பொதுக்கூட்டத்தில், நபில் ஃபாஹ்மியை பொதுச்செயலர் பதவியில் நியமிக்க ஒருமனதாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

அவர் ஜூலையில் பொறுபேற்றுக்கொள்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு அவர் அப்பதவி வகிப்பார்.

நபில் ஃபாஹ்மி

அமெரிக்காவுக்கான எகிப்து தூதர் உள்பட தூதரக ரீதியாக பல்வேறு உயர்பதவி வகித்த அனுபவம் வாய்ந்தவர் நபில் ஃபாஹ்மி.ஈரான் மீதான தாக்குதல்களாலும் அவற்றுக்கான அந்நாட்டின் எதிர்வினை தாக்குதல்களாலும் அரேபிய வளைகுடா நாடுகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், அரபு லீக்கின் தலைமைப் பதவிக்கு பெரும் சவாலான சூழலில் பதவியேற்கவுள்ளார் நபில் ஃபாஹ்மி.

Summary

The Council of the League of Arab League States has unanimously approved Egypt’s nomination of former foreign minister Nabil Fahmy as the next Secretary-General of the Arab League for a five-year term beginning July 1, 2026

அபுதாபி மீதான ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதலில் இந்தியர் பலி!

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் இடைநீக்கம்!

ஐக்கிய அரபு அமீரக துறைமுகங்களில் அடுத்தகட்ட தாக்குதல்: மக்கள் உடனடியாக வெளியேற ஈரான் வலியுறுத்தல்

ஈரான் போர்! ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மீது தொடரும் தாக்குதல்!

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
29 மார்ச் 2026