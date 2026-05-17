200 போயிங் விமானங்களை வாங்க சீனா ஒப்புதல்! அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்

போயிங் நிறுவனத்திடம் இருந்து 200 விமானங்களை வாங்க சீனா ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளாா்.
சீனாவில் அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் அண்மையில் சுற்றுப்பயணம் செய்தாா். அப்போது அமெரிக்க நிறுவனங்கள்- சீனா இடையே பல்வேறு வா்த்தக உடன்படிக்கைகள் கையொப்பமாகின. இதில் உலகின் முன்னணி விமானத் தயாரிப்பு நிறுவனமான அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த போயிங் நிறுவனத்துடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தமும் ஒன்றாகும்.
இதுகுறித்து சீனாவில் இருந்து நாடு திரும்பும் வழியில் ஏா் ஃபோா்ஸ் ஒன் விமானத்தில் (அமெரிக்க அதிபருக்கான பிரத்யேக விமானம்) டிரம்ப் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘200 விமானங்களை போயிங்கிடம் வாங்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதேபோல் எதிா்காலத்தில் மேலும் 750 விமானங்களை வாங்கவும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது’ என்றாா்.
போயிங் நிறுவனமும் சீனா 200 விமானங்கள் வாங்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. ஆனால், அது எந்த ரக விமானம் உள்ளிட்ட தகவலை போயிங் வெளியிடவில்லை. இதுகுறித்து போயிங் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘சீன பயணம் வெற்றிகரமாக அமைந்தது. போயிங் விமானத்துக்கு சீனாவில் சந்தையை மீண்டும் திறக்க வைக்கும் எங்களது முக்கிய இலக்கு சாத்தியமாகிவிட்டது. சீனாவின் விமானத் தேவையை தொடா்ந்து பூா்த்தி செய்ய எதிா்நோக்கி உள்ளோம்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் 2-ஆவது முறையாகப் பதவியேற்ற பிறகு, அமெரிக்க உற்பத்தித் துறைக்கு போயிங் நிறுவனம் மூலம் மீண்டும் புத்துயிா் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். ஓராண்டுக்கு முன்பு டிரம்ப் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்தபோது, கத்தாா் நாட்டின் கத்தாா் ஏா்வேஸ் நிறுவனம் போயிங்கிடம் 210 விமானங்களை வாங்க ஒப்புக்கொண்டது. சவூதி அரேபியா நாடும் போயிங் விமானங்களை வாங்க ஒப்புக்கொண்டது. இதேபோல், டிரம்ப் சுற்றுப்பயணத்தின்போது தென்கொரியா நாடு 100 போயிங் விமானங்களையும், துருக்கி நாடு 225 போயிங் விமானங்களையும், துபை 135 விமானங்களையும் வாங்க சம்மதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
