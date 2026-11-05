நடுவானில் பரபரப்பு! ஐரோப்பாவில் 16 விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
நடுவானில் பரபரப்பு, ஐரோப்பாவில் 16 விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து..
கோப்புப் படம்
ஐரோப்பாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்குச் சென்ற பயணிகள் விமானம், வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக, தரையிறக்கப்பட்டதால், பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள்.
பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து புறப்பட்ட ஏராளமான பயணிகள் விமானங்களுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால், அவசர அவசரமாக விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாரத்தில் மட்டும் இதுபோன்ற சம்பவம் நடைபெறுவது இது இரண்டாவது முறை என்று கூறப்படுகிறது.
பல்கேரியாவில், மூன்று விமானங்கள் அவசரமாக தரையிறங்கியிருக்கிறது. பெல்ஜியம் ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதையடுத்து, விமானத்தில் எந்த வெடிபொருளும் இல்லை என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒரு சில நாள்களுக்கு முன்பு, இதுபோன்று வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக ஏழு விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதுபோன்றதொரு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய நாளும் எந்தவொரு வெடிபொருளும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை. அனைத்தும் போலியான மிரட்டல்கள் என்று தெரிய வந்தது. இதனால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.
இந்த மிரட்டல் விடுக்கப்படுவது குறித்து உரிய விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
Mid-air alarm! Bomb threats against flights bound for Europe!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.