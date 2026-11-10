The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்கார் படத்தை விஜய் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்எல்லாவற்றையும் திமுக - தவெக இடையிலான பிரச்னை என்று பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் விஷயம் அல்ல: பெ. சண்முகம்அரசின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவதில் என்ன தவறு? வைகோவுக்கு பெ. சண்முகம் பதிலடிசெஞ்சி சிறுமியே கண்டறியப்படவில்லை; மற்றொரு சிறுமி கடத்தல்: கனிமொழி வருத்தம்திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக இருந்ததா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்விதொடர் கொலைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது: அமைச்சர் வன்னி அரசுஅதிகரிக்கும் துப்பாக்கி கலாசாரம்! அச்சத்தின் பிடியில் தமிழக மக்கள்! - இபிஎஸ் விமர்சனம்பெண் ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்: காவல் துறையில் திமுக சார்பில் மனு!மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்

பிரிட்டன் மூத்த எழுத்தாளா் எம். ஜான் ஹாரிசனுக்கு ‘புக்கா்’ பரிசு!

பிரிட்டனைச் சோ்ந்த மூத்த எழுத்தாளா் எம்.ஜான் ஹாரிசன் (81), தனது ‘தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங்’ நாவலுக்காக நடப்பு ஆண்டுக்கான மதிப்புமிக்க ‘புக்கா்’ பரிசை வென்றுள்ளாா்.

மூத்த எழுத்தாளா் எம்.ஜான் ஹாரிசன்

Updated On :

பிரிட்டனைச் சோ்ந்த மூத்த எழுத்தாளா் எம்.ஜான் ஹாரிசன் (81), தனது ‘தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங்’ நாவலுக்காக நடப்பு ஆண்டுக்கான மதிப்புமிக்க ‘புக்கா்’ பரிசை வென்றுள்ளாா்.

சுமாா் 60 ஆண்டுகால இலக்கியப் பயணத்தைக் கொண்ட ஹாரிசன், புக்கா் பரிசை வென்ற மிக மூத்த எழுத்தாளா் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றுள்ளாா். லண்டனில் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்ற விழாவில், அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.

Story image

எதிா்கால லண்டனின் பின்னணியில் மா்மமான பேரழிவுக்குப் பிந்தைய சூழலை விவரிக்கும் ஒரு நையாண்டி நாவலாக எழுதப்பட்டுள்ள ‘தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங்’ நாவல், வெறும் 198 பக்கங்களை மட்டுமே கொண்டு, இந்த ஆண்டு இறுதிப் பட்டியலில் இடம்பெற்ற மிகச் சிறிய நாவலாகும்.

இந்த ஆண்டின் இறுதிப் பட்டியலில் ஏற்கனவே புக்கா் பரிசு வென்ற டக்ளஸ் ஸ்டூவா்ட், மாா்லன் ஜேம்ஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய எழுத்தாளா்களின் நூல்கள் கடும் போட்டியில் இருந்தன. நடுவா் குழுவின் ஒருமித்த முடிவின் அடிப்படையில் ஹாரிசனின் நாவல் தோ்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எழுத்தாளா் ஆதி.வெங்கடேசனுக்கு ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது

எழுத்தாளா் ஆதி.வெங்கடேசனுக்கு ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது

வேலூா் எழுத்தாளா் செந்தமிழ்ப் பிரியனுக்கு ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது

வேலூா் எழுத்தாளா் செந்தமிழ்ப் பிரியனுக்கு ‘தமிழ்ச்செம்மல்’ விருது

ஹெச். ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை நிறுத்தி வைக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவு

ஹெச். ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை நிறுத்தி வைக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவு

புத்தகங்கள் வாசிக்கப்படுவதே எழுத்தாளருக்கு பெருமை! - வெ. இறையன்பு

புத்தகங்கள் வாசிக்கப்படுவதே எழுத்தாளருக்கு பெருமை! - வெ. இறையன்பு

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!