The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்செய்தித்தாள்களில் முதல்வர் புகைப்படம்; விளம்பரத்துக்காக ரூ. 473 கோடி செலவிட்ட கர்நாடகம்: பாஜக குற்றச்சாட்டு!அகல்விளக்கு வங்கிக் கணக்கை முடக்குக! வழக்குப் பதிவு செய்யாதது ஏன்? உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்விஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கே பாதிப்பு! எதற்கும் பொறுப்பேற்காமல் ஸ்லீப் மோடில் முதல்வர் விஜய்! உதயநிதிகோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

பட்டாசு குப்பைகளால் நிறைந்த நியூ ஜெர்சி தெருக்கள்! இந்தியர்களுக்கு வலுக்கும் கண்டனம்!

நியூ ஜெர்சியில் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடிய இந்தியர்களுக்கு வலுக்கும் கண்டனம்...

new jersey

பட்டாசு குப்பைகளால் நிறைந்த நியூ ஜெர்சி தெருக்கள் - Photo: x

Updated On :

அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சியில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடிய இந்தியர்கள் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றாமல் சாலைகளிலேயே போட்டுச் சென்றது பெரும் விவாதத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில் உள்ள ஜெர்சி சிட்டி மற்றும் இந்தியா ஸ்கொயர் பகுதிகளில் கடந்த நவம்பர் 8 ஆம் தேதி பெருமளவிலான இந்தியர்கள் திரண்டு தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடினர்.

பட்டாசுகளையும் வாண வேடிக்கைகளையும் வெடித்து மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடிய நிலையில், கொண்டாட்டத்துக்கு பிறகு பட்டாசு கழிவுகள், அட்டைப் பெட்டிகள், சாம்பல் உள்ளிட்ட குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தாமல் சாலைகளிலேயே விட்டுச் சென்றது பெரும் விவாதத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

மேலும், கொண்டாட்டத்துக்கு பிறகு நியூ ஜெர்சியின் முக்கியச் சாலைகள் முழுவதும் கடும் புகைமூட்டத்தால் சூழ்ந்ததால் காற்றுமாசு அபாயம் ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், நியூ ஜெர்சி தெருக்கள் முழுவதும் பட்டாசு கழிவுகளால் நிறைந்திருக்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

இதனிடையே, நியூ ஜெர்சியில் குவிந்திருக்கும் குப்பைகளை அந்நாட்டின் தீயணைப்பு வீரர்கள் அகற்றி, சாலைகளில் தண்ணீர் பீய்த்தி அடித்து சுத்தம் செய்யும் காணொலிகளும் இணையத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பிற நாடுகளின் மரபையும் பொது இடங்களையும் மதித்து நடக்க இந்தியர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று இணையத்தில் கண்டனம் எழுந்து வருகின்றன.

Summary

New Jersey streets littered with firework debris! Growing criticism directed at Indians!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சேலம் மாநகரில் 200 டன் பட்டாசு குப்பைகள் அகற்றம்

சேலம் மாநகரில் 200 டன் பட்டாசு குப்பைகள் அகற்றம்

தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பு விதிமீறல்: சென்னையில் ஒரே நாளில் 237 வழக்குகள் பதிவு!

தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பு விதிமீறல்: சென்னையில் ஒரே நாளில் 237 வழக்குகள் பதிவு!

தீபாவளி பட்டாசுகளால் ராயபுரத்தில் மோசமடைந்த காற்றின் தரம்!

தீபாவளி பட்டாசுகளால் ராயபுரத்தில் மோசமடைந்த காற்றின் தரம்!

பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற சென்னையில் 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள்!

பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற சென்னையில் 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள்!

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER